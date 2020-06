Em novas ações para combater o avanço da covid-19 na cidade, a Prefeitura fiscalizou estabelecimentos comerciais em diversos bairros. Os fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo e da Vigilância Sanitária expediram 13 notificações por descumprimento das medidas sanitárias de saúde previstas para o momento de pandemia.

O mais grave foi uma loja de departamentos no Água Verde foi embargada por promover aglomeração. As atividades na loja foram paralisadas imediatamente no momento da vistoria. Para voltar a funcionar precisará apresentar um plano de ação para a Prefeitura, garantindo que está adequada ao Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba.

Em quase todas as vistorias foram flagradas pessoas sem máscaras de proteção, falta de álcool em gel de fácil acesso aos clientes e do distanciamento social.

Francielle Narloch, coordenadora da Vigilância Sanitária alertou ser este “um momento crítico e precisamos do apoio incondicional de toda a população para diminuir a circulação das pessoas, tanto nos estabelecimentos quanto na rua. Quem puder deve ficar em casa e os que precisarem sair devem manter o distanciamento e usar a máscara”.

Devido à expansão da transmissão do novo coronavírus na cidade e do aumento de atendimentos na rede de saúde, a Secretaria Municipal da Saúde aumentou, no último sábado, o nível de alerta contra o coronavírus em Curitiba. A bandeira sinalizadora da situação da capital passou de amarelo (nível 1, alerta) para laranja (nível 2, de alerta médio), conforme estabelecido no Protocolo de Responsabilidade Social e Sanitária.

Com a mudança nas bandeiras vem a recomendação de restrições maiores para circulação de pessoas e funcionamento de serviços na capital, descritas no Decreto 774/2020, publicado no sábado, em edição extraordinária do Diário Oficial do Município.

Limitar e controlar o acesso no interior e na parte externa dos estabelecimentos, no caso de haver clientes esperando em filas, além do uso de máscaras estão entre as obrigações dos proprietários.

Outras interdições já foram feitas em restaurantes, lanchonetes, clínicas, escolas, fabricantes clandestinos de álcool, lar de idosos e comunidades terapêuticas, que foram fechadas pela Vigilância Sanitária, gerando um total de 78 autos de infrações lavrados, 184 intimações para adequações e 17 interdições.