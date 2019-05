O prefeito de Curitiba inaugurou, na sexta-feira, 3 de maio, a Mini Prefeitura instalada na Minicidade, construída no Colégio Amplação, no bairro Neoville. Recebido com festa pelos alunos, Rafael Greca ensinou um segredo a eles: “uma cidade somente é boa e organizada, quando a colocamos em nosso coração”. Além disso, convidou os “curitibinhas” a ajudá-lo a manter a capital entre as melhores do Brasil. “Quando vocês observarem algo errado escrevam para mim…..quem não souber escrever pode desenhar”. Após cantar com os estudantes em coro o Hino de Curitiba, Greca conheceu a Minicidade e se encantou com a iniciativa.

João Vitor Rosa Ribeiro, aluno do terceiro ano do Ensino Fundamental, Luisa Bialli e Santiago Olmedo, da turma da Educação Infantil, representaram o Colégio Amplação na recepção do prefeito com a mensagem “Abraço solene”, e no momento do corte da fita de inauguração da “Mini Prefeitura”. “Nossa linda Curitiba, conhecida Brasil afora como cidade de primeiro mundo, só é assim, porque tem alguém que cuida muito bem dela e de cada um de seus cidadãos”, diz um trecho. Mais adiante destaca que “recebemos vossa excelência de braços abertos para conhecer aquela que é para nós uma escola de primeiro mundo”. Os alunos enfatizaram que é nesta escola onde “aprendemos desde cedo a consciência política, a importância das relações interpessoais”. E finalizaram, agradecendo a Rafael Greca “por cuidar tão bem de nossa querida Curitiba”.

A diretora da escola, Gisele Mantovani, detalhou ao prefeito o projeto da Minicidade. “É um espaço lúdico explorado pelas crianças em várias atividades: empreendedorismo, civismo, educação financeira e responsabilidade social”. A iniciativa integra um projeto mais amplo, construído com os conceitos de identidade e autonomia, bases fundamentais para a compreensão de mundo de cada indivíduo. A minicidade nasceu do projeto Viva Curitiba, elaborado pelas turmas da educação infantil, em comemoração ao aniversário da cidade.

Gisele Mantovani explicou ao prefeito Greca que o Colégio Amplação é pautado pela pedagogia da escuta, onde as habilidades e conhecimentos dos alunos são despertados e incentivados por meio de ambientes preparados e espaços de aprendizagem, que desenvolvem diariamente o protagonismo dos alunos. “Somos uma escola onde, além do currículo de base, trabalha entre outras inovações, as questões sociais, como as relações interpessoais e com a cidade, seus estabelecimentos e serviços”.

O Colégio Amplação foi buscar na educação da Finlândia, uma das mais modernas e inovadoras do mundo, a base para construir a escola, observa a diretora. “Temos um compromisso com a educação mais humana, colaborativa, instigante e participativa, que promove o conhecimento por meio de práticas tecnológicas inovadoras e experiências educacionais diferenciadas, sem abrir mão do acolhimento e da afetividade”, destaca Gisele Mantovani.

Crédito das fotos: Luz Costa/SMCS e Miguel Verzignassi