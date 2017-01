Participando da missa de São Cristóvão na Paróquia São Pedro, no Umbará, na sexta-feira, dia 20, o prefeito Rafael Greca mostrou mais uma vez sua religiosidade e sua atenção especial para com este bairro. A tradicional comemoração em homenagem a São Sebastião, reúne a comunidade do bairro centenário e visitantes de outras regiões e municípios vizinhos

Durante a celebração o padre Antônio Geraldo Dalla Costa agradeceu a visita do prefeito, lembrando que: “O Greca é amigo da nossa paróquia e do Umbará, sempre esteve com a nossa comunidade. Estamos muito felizes em tê-lo como prefeito novamente.”

A missa foi iniciada as 19h30 e logo em seguida foi servido um churrasco com risoto e saladas preparado por voluntários da paróquia. Vale lembrar que a renda da venda dos jantares foi revertida para os projetos sociais da paróquia.

Mesmo sem a presença do prefeito, as comemorações de São Sebastião continuaram no domingo (22) com missa seguida de churrasco no salão paroquial.