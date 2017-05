Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em visita à Regional Pinheirinho, no início do mês, o prefeito Rafael Greca anunciou que está sendo desenvolvido estudo para implantar um novo anel de transporte metropolitano, visando integrar a Linha Verde à estrutural Norte-Sul atingindo ainda os municípios que fazem fronteira com Curitiba dentro da área atingida.

O estudo está sendo feito Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) dentro do que chama de processo de macroplanejamento para preparar a cidade para futuras demandas futuras.

Eufórico Grecca resume o projeto: “Vou juntar a Linha Verde com a Estrutural. O sistema terá um vértice no Pinheirinho, vai subir até o Santa Cândida, seguirá pela Mascarenhas de Moraes até o Atuba e voltará pela Linha Verde e se possível com um sistema de transporte moderno e bem desenhado”.

O anúncio foi feito na Ceasa (Centrais de Abastecimento do Paraná S/A) com o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel, na presença do presidente do órgão, Natalino Avance de Souza e do presidente do Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado do Paraná (Sindaruc), Paulo Salesbram, do Administrador Regional do Pinheirinho João do Suco e do representante da Associação Comercial do Paraná, Sinval Machado, dos vereadores Tico Kuzma e Ezequias Barros e lideranças da região. Também estiveram presentes os administradores regionais do Tatuquara, Jadir Silva de Lima, do Bairro Novo, Fernando Werneck Bonfim, da CIC e Raphael Keiji Assahida, além do presidente do Ippuc, Reginaldo Reinert e equipe e o secretário do Abastecimento, Luiz Gusi.

O prefeito também citou os trabalhos na trincheira da Ceasa, com previsão de término entre o fim deste ano e o início de 2018. “É uma importantíssima ligação entre o Ganchinho e Umbará com a Cidade Industrial e os bairros de Curitiba da Região Oeste. É fundamental que a obra fique pronta logo.”