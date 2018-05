O PROS Paraná realizou na segunda-feira (14/05), encontro de capacitação para os pré-candidatos a deputado estadual e federal, que devem disputar as eleições de 2018 pelo Partido. O evento foi realizado no Hotel Caravelle, em Curitiba.

Na ocasião, os pré-candidatos, prefeitos, vereadores e lideranças de todo Estado, foram agraciados com a palestra “Estratégia e Inovação”, ministrada pelo apresentador do Programa Manhattan Connection, professor e renomado consultor estratégico, Arthur Igreja.

Utilizando sua experiência profissional por mais de 25 países, o palestrante deixou os pré-candidatos entusiasmados com a corrida eleitoral, falando sobre inovação e o impacto da tecnologia nos dias de hoje. “Aconselho vocês a acompanharem essa geração tecnológica. Esse é o nosso novo eleitor. O mundo segue muito acelerado. É muito importante entender essas tendências e como isso vai impactar na sua campanha, para que você saia na frente”, destacou.

Igreja também apresentou cases nacionais e internacionais para facilitar a visualização da inovação no mercado, como o Uber, Nubank e os carros elétricos da Tesla. Ele chegou a dizer que a Operação Lava Jato, conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do Brasil, é fruto da inteligência tecnológica.

“Hoje é preciso ter capacidade de criar solução para os problemas e não pensar só na produtividade para crescer no mercado de trabalho”, disse Igreja, ao afirmar que o cenário eleitoral precisa dessa atenção no mundo tecnológico e esse olhar para o futuro.

O evento contou ainda com uma análise de campanha com os principais pontos da legislação eleitoral.

Apoio

Paralelo à palestra, o presidente do PROS Paraná, deputado federal Toninho Wandscheer falou sobre o fortalecimento das novas pré-candidaturas. “Cada um traz sua bagagem política, novas ideias e projetos que ajudarão na construção do nosso Partido. Todos têm sua importância. Muito feliz com o crescimento do nosso partido”, comentou Wandscheer.

Toninho aproveitou o momento e anunciou uma possível formação da aliança partidária entre os partidos PROS, PMN e PMB em apoio à pré-candidatura de Cida Borguetti (PP) para governadora do Paraná. “Esse é o início de uma grande construção política. Ela é a melhor pré-candidata, a melhor escolha para os paranaenses”, disse o presidente estadual.

Números

Setenta filiados de vários municípios do Paraná, entre homens e mulheres, colocaram seu nome à disposição para serem pré-candidatos e disputarem vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Atualmente o PROS Paraná conta com mais de 6.700 filiados no Estado.

Presença

Também prestigiaram o evento, o presidente do PMB, Alisson Wandscheer, o vereador de Curitiba, Tico Kuzma, que preside o PROS na Capital, Daniel Cordeiro, representando o deputado federal Ricardo Barros, o deputado estadual Dr. Batista (PMN), o delegado federal do Desenvolvimento Agrário, Marcos Vilas Bôas Pescador, o assessor técnico do gabinete da superintendência do INCRA, José Jorge da Luz, o prefeito de Cambira, Emerson Toledo (PROS), o vereador de Ponta Grossa, Vinicius Camargo (PMB), a presidente do PMB de Londrina, Leonice Claro, Janaína Luz, representando o PROS Mulher e o presidente do PROS Jovem Paraná, Gustavo Oliveira.