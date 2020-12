Os turistas paranaenses podem ficar sem o sol das praias de Guaratuba, Caiobá, Ilha do Mel, Matinhos, Praia de Leste, Pontal do Sul, Ipanema e Coroados, entre outras, na temporada verão 2020/2021, prefeitos estão pensando fechar o litoral para turistas com a finalidade de evitar a propagação do coronavírus, principalmente pela falta de leitos de UTIs e enfermarias na região.

A tendência é de que somente os proprietários de residências possam acessar as praias paranaenses, amenizando as consequências da crise econômica provocada pela pandemia, já que a temporada é o melhor mês para a economia dos caiçaras.