No último sábado, dia 25 foi celebrado o Dia da Consciência Negra (comemorado no Brasil no dia 20 de novembro) com extensa programação levada a efeito na Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho.

O chefe do Núcleo da FCC do Pinheirinho, Jackson Oliveira, que coordenou o evento lembra que “além de valorizar a cultura afro, é um convite para a população conhecer o local que abriga o Memorial Africano, que é formado por duas colunas que simbolizam a cultura e a educação e os 54 totens que representam todos os países do continente africano. Em cada totem está a bandeira de um país, sua localização dentro do continente e placas que marcam as visitas de autoridades”.

A apresentação do evento ficou para o representante da comunidade nigeriana, Olanrewaju Charles Ayokanmi Akinmulero.

Além de muitos brinquedos para as crianças, o evento foi abrilhantado com a presença de grupos e outros artistas:

Projeto Cultural Album Mix Tap Champions (Hip Hop); Teatro e Ação OmoIuabi; Comunidade Nigeriana do estado do Paraná; Escota de Samba Imperatriz da Liberdade; Regional Bairro Novo; Dança Maculelé; Alunos da Escola Dario Velozzo – CIC; Capoeira com Grupo do Esquiva e Guerreiros dos Palmares (Mestre Pop); Cantora Baiana Zene Queiróz e Rapper LxÓ; Capoeira com Grupo Abadá; Aula de Dança e Ginástica com Carlos Malaquias; Rasta Sound System; Cantor Jean Gabriel; Cantor Lipe Oliveira; Marcelo Bakana convida Halt Roots e ainda brinquedos e jogos gigantes da Secretaria Municipal do Esparte, Lazer e Juventude.