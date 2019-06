O Dia Nacional da Araucária, comemorado na segunda-feira (24/6), foi marcado pelo plantio de 200 novas mudas da árvore em Curitiba.

Vinte delas foram plantadas por servidores e moradores de bairros da Regional Pinheirinho (Novo Mundo, Capão Raso, Fanny, Lindoia e Pinheirinho), na Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho. As outras mudas foram distribuídas pelas demais regionais da cidade.

Este é o segundo ano que a ação é realizada, resultado de uma parceria do Departamento de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente com as administrações regionais. As mudas foram fornecidas pelo Horto Municipal.

Homenagem

Espécie nativa e em extinção, o pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia), é conhecido como a árvore símbolo do Estado.

Com a capital, a relação se dá pelo nome da cidade, que em tupi guarani significa “muito pinhão”, em referência às suas sementes.

O Dia Nacional da Araucária foi instituído por decreto presidencial em 2005.