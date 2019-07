Tráfego de veículos na Alexandra-Matinhos seguirá em meia pista entre os km 14 e 31

A PR-508, rodovia que liga a BR-277 ao Litoral do Paraná terá seu tráfego de veículos em meia pista durante toda a manhã de domingo (28). O trecho, que é administrado pela concessionária Ecovia Caminho do Mar, receberá o circuito Renault de Triathlon olímpico de Caiobá e, por segurança, o trecho entre os km 14 e 31 da rodovia estadual ficará com o tráfego de veículos em mão dupla entre as 7 e 12h.

Ainda no fim de semana, a Ecovia prevê que 55 mil veículos viagem por essas rodovias entre sexta-feira (26) e do domingo (28). O horário de maior movimento sentido Litoral deverá ser atingido entre 20h e 21h da sexta-feira quando mil veículos deverão viajar durante esse período. Já ao domingo, o maior movimento deverá ser concentrado entre 17 e 18h, com quase 1,7 mil veículos/hora.

Ao viajar pela BR-277 no trecho Curitiba-Litoral, a Ecovia indica que motoristas e passageiros tenham em mãos o telefone 0800 410 277, que pode ser acessado para solicitar serviços de atendimento a panes, remoções e guinchos. A conta de Twitter @ecovia é atualizada periodicamente durante o dia com informações sobre as condições de tráfego na rodovia, sendo uma fonte de consulta importante para programar a viagem. Além disso, o usuário também pode baixar gratuitamente o aplicativo Ecorodovias em seu smartphone e ter todas as informações da rodovia na palma da mão.

