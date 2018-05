Registramos com satisfação a nova diretoria da Associação de Moradores Vila Tecnológica, no Bairro Novo, Sítio Cercado. Parabéns a todos que dedicam seu tempo e trabalho em prol da comunidade.

A posse aconteceu no mesmo dia da eleição, tem como presidente Dirceu Diniz B. Junior, a nova diretoria é composta por: Vice Presidente, José Luís Catlucski; 1° Secretário, Victor Alcindo de Araújo; 2° Secretário, Letícia Tais Tanino; 1° Tesoureiro, Jefferson Benedetti; 2° Tesoureiro, Denilson Falcondes.

Conselho Fiscal: Lourenço Sampaio, Sebastião da Silva Xavier, Giovana Tisian Serena, Jessica Tavares, Antônio César Santana e Ivo J. De Almeida.