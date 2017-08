A criatividade é uma ferramenta essencial para qualquer pessoa e empresa em qualquer ramo, a inovação caminha lado a lado com a criatividade daí sua importância!Podemos dizer de uma certa forma que a criatividade é uma maneira de fazer as coisas habituais de forma diferente!Individualmente a criatividade pode ser aplicada em situações como trabalhos repetitivos e rotineiros, quando nosso trabalho se mostra pouco inteligente e monótono. Para as empresas, podemos usar a criatividade para solucionar problemas onde as soluções usuais já não funcionam mais, ou simplesmente, quando nosso produto ou serviço está ultrapassado e perdendo mercado. Em um contexto mais ideias inovadoras podem vir a ser a solução de diversos problemas das sociedades.Explorar novas metodologias, novos caminhos, novas tecnologias certamente será o melhor caminho a trilhar. Se pararmos para analisar por alguns segundos como nossa realidade está se modificando rapidamente facilmente conseguimos encontrar alguns desses itens em nossos pensamentos.• A evolução e popularização do Mp3 faliu as gravadoras; • O Netflix faliu as locadoras;• O Booking complicou as agências de turismo;• O Google faliu a Listel – páginas amarelas e as enciclopédias;• O Airbnb está complicando os hotéis;• O Whatsapp está complicando as operadoras de telefonia;• As mídias sociais estão complicando os veículos de comunicação;• O Uber está complicando os taxistas;• A OLX acabou com os classificados de jornal;• O celular acabou com as revelações fotográficas e com as câmeras amadoras;• O Zip Car está complicando as locadoras de veículos;• A Tesla está complicando a vida das montadoras de automóveis;• O e-mail e a má gestão complicaram os Correios;Acho que já passou da hora de mudar a forma como você e sua empresa fazem as coisas!

Thiago Kffuri

Professor e Palestrante especializado em Criatividade

www.thiagokffuri.com.br