Se você administra uma empresa, vai empreender, ou é responsável pela gestão de um setor e quer otimizar os resultados, você precisa entender a necessidade de elaborar um planejamento estratégico para sua empresa.

Entre os anos de 2020 e 2021, o Brasil atingiu a marca de 152 milhões de pessoas com acesso a internet, segundo a pesquisa TIC Domicílios 2020, elaborada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br).

De acordo com a Neotrust, ao longo de 2020, o comércio eletrônico brasileiro ganhou 20,2 milhões de novos usuários e 301 milhões de compras foram realizadas online, registrando uma alta de 68,5% em comparação com 2019.

Ao analisar essas informações, podemos afirmar que é fundamental investir em um ambiente digital, na produção de conteúdos relevantes e manter um olhar atento para o comportamento do consumidor. Mas para que isso gere bons resultados, é essencial fazer um planejamento estratégico para sua empresa.

E o que é um planejamento estratégico?

O planejamento estratégico é um documento composto de estudos, estratégias e ações que irão orientar a empresa sobre qual o melhor caminho para seguir e até alcançar o seu objetivo. Nele estarão respostas para perguntas sobre a marca/empresa como:

Qual o segmento de atuação ?

Qual o público alvo ?

Quais os valores da marca?

Qual o objetivo da marca?

Com essas e outras respostas será possível tomar decisões e definir a distribuição dos recursos e investimentos de maneira assertiva.

