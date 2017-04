Às vésperas do Domingo de Páscoa mais 400 crianças entidades e projetos sociais receberam a visita de policiais militares para a entrega de coelhinhos, com a visita de policiais do 13º BPM durante o seu patrulhamento da semana.

Nestas visitas, os policiais desenvolveram brincadeiras, abordaram e refletiram sobre a mensagem e valores que a páscoa traz, bem como repassaram a necessidade e incentivo ao estudo das crianças que visitaram. Esta ação voltada para aproximação dos policiais com a comunidade, demonstrou também que, dentro da farda existe uma pessoa disposta a ajudar em qualquer momento a quem precise de seus serviços.

Esta ação na verdade teve seu início há alguns dias com a arrecadação de chocolates, tanto entre os próprios policiais, quanto da comunidade. Muitas doações foram entregues na Comunicação Social do 13 que preparou as lembranças para as crianças.

Quatro instituições receberam a visita direta: o Lar das Meninas – Novo Mundo que atende a meninas em situação de vulnerabilidade social; Projeto Construindo um Futuro, do Pinheirinho; Centro de Transformação Vida Nova, do Xaxim (ambos atendem a crianças e adolescente de 5 a 15 anos no contra turno escolar que estejam em situação de risco social); o CMEI Pimpão no Portão e a Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, no Tatuquara.

Parabéns a mais esta iniciativa humanitária dos policiais do 13º BPM, onde policiais em mais um gesto voluntário tiveram o sentimento de satisfação diante da demonstração de tanto carinho e agradecimento por parte destas crianças.