O Subsídio inicial para Cadete do 1º CFO que terá duração de três anos é de R$ 3.213,61, após conclusão do curso e declarado Aspirante-a-Oficial receberá R$ 7.069,95 e depois do período de estágio probatório e promoção ao Posto de 2º Tenente receberá R$ 9.544,44.

As inscrições serão recebidas a partir de 13 de agosto de 2018 até às 17h de 11 de setembro de 2018, mediante pagamento da taxa de participação. Outras informações também podem ser obtidas pelo site www.portal.nc.ufpr.br.