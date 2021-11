O Plano de Recuperação de Curitiba foi escolhido como um dos seis projetos mais inovadores do mundo no World Smart City Awards, em Barcelona, maior premiação internacional para cidades inteligentes. Os vencedores das sete categorias da premiação foram anunciados nesta quarta-feira (17/11) em cerimônia com a presença do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que representou o prefeito Rafael Greca no evento.

Curitiba foi finalista ao lado de Londres (Reino Unido), Manizales (Colômbia), Santiago (Chile), Toronto (Canadá) e da vencedora Wuhan (China).

Para Eduardo Pimentel ser finalista do prêmio é o reconhecimento do grande esforço da Prefeitura em aquecer a economia da cidade durante a pandemia, auxiliando os pequenos e médios empreendedores.

“Além do combate à pandemia na área da saúde, nos preocupamos com o micro e pequeno empreendedor e tivemos várias ações para ajudá-los, como o fundo de aval e o programa Recupere Já, em parceria com o Sebrae. Estar entre os finalistas coroa nosso trabalho liderado pelo prefeito Greca”, afirmou Eduardo Pimentel.

Ele destacou que Curitiba foi eleita recentemente a cidade mais empreendedora do Brasil e registrou este ano recorde na geração de empregos. Foram 38.979 vagas com carteira assinada de janeiro a setembro de 2021, o maior volume dos últimos 18 anos.

Antes do evento de premiação, Pimentel fez uma palestra no Smart City Expo World Congress com o tema Definindo o que há de mais moderno em infraestruturas azuis e verdes. Destaque para os projetos de inovação na área de saneamento, eficiência energética e socioambiental, com o Bairro Novo da Caximba.

Além do vice-prefeito, fazem parte da comitiva de Curitiba em Barcelona a presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Cris Alessi, e o líder do Governo na Câmara Municipal, vereador Pier Petruzziello.

Pós-pandemia

O Plano de Retomada Econômica de Curitiba contempla várias ações para dar suporte à geração de emprego e renda, com apoio tanto para trabalhadores quanto para empreendedores.

A presidente da Agência Curitiba, Cris Alessi, destacou que o sucesso é resultado do trabalho conjunto da Prefeitura e do ecossistema do Vale do Pinhão para apoiar a recuperação e aceleração econômica da cidade neste período de crise.

“Além do foco social, estamos dando suporte econômico, garantido fluxo de caixa para o dia a dia das empresas, postos de trabalho e acesso a recursos para novos investimentos”, afirmou Cris Alessi.

Entre as medidas, a Prefeitura aprovou um Fundo Garantidor de R$ 10 milhões, que pode alavancar até R$ 100 milhões em empréstimos, para garantir operações de crédito, facilitando o acesso ao crédito para os empreendedores.

O município também prorrogou o prazo de pagamento de impostos e promoveu um programa de refinanciamento, o Refic-Covid-19, que permitiu o parcelamento de débitos em até 36 meses. A Prefeitura também vem dando apoio ao setor de eventos, com a utilização de R$ 2,7 milhões para projetos desse segmento e moratória de dívidas, até o fim do ano.

Além disso, R$ 33 milhões foram destinados ao apoio a artistas e à cultura, durante a pandemia. Nos próximos cinco anos, cerca de 113,7 mil empregos (diretos, indiretos e induzidos) estão sendo criados com obras públicas, que somam mais de R$ 2 bilhões em investimentos da Prefeitura.

A premiação

O World Smart City Awards premia projetos pioneiros, ideias e estratégias que promovam o desenvolvimento urbano em todo o mundo e transformem as cidades em lugares mais sustentáveis e inclusivos para se viver.

Em 2021, cidades de 46 países se inscreveram para concorrer à premiação. Anteriormente, Curitiba havia disputado a premiação com o Programa de Agricultura Urbana, em 2018; e com o Vale do Pinhão, o ecossistema de inovação da capital, em 2019, na categoria City Award.

Segundo a organização do World Smart City Awards, o Plano de Retomada Econômica de Curitiba foi finalista em 2021 por contribuir para o sucesso da transformação, adaptação ou resposta da cidade à pandemia da covid-19 e a outros desafios que possam ocorrer no futuro.