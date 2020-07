Para ajudar os piraquarenses que estão sendo afetados pela pandemia, o Condor Super Center doou, no dia 7 de julho, 4 toneladas de alimentos para Prefeitura de Piraquara. A doação é o resultado da campanha Compra Solidária Condor, que consistia em reverter um item de alimento a cada compra acima de R$ 100,00 realizada pelos clientes em qualquer uma das 54 lojas da rede.

Segundo Rebekka Rinklin Alves, da Secretaria de Assistência Social, houve um crescimento de 300 a 400% na quantidade de pessoas pedindo ajuda. “As necessidades são muito básicas, de alimentação, e a prefeitura vem atendendo na medida do possível, mas a contribuição do Condor vai nos ajudar a fazer um grande atendimento com esta doação”.

Clique aqui para assistir o vídeo da Dra. Rebekka Rinkin Alves

Para o diretor administrativo do Condor, Maurício Bendixen, esta entrega é uma maneira de retribuir todo o carinho que Piraquara recebeu a rede na cidade. “Apesar de ser pouco tempo, o período que estamos aqui nos fez sentirmos parte desta cidade. Queremos que este laço se estreite cada vez mais e esperamos que esta doação possa minimizar os impactos da pandemia na população”.

Clique aqui para assistir o vídeo de Maurício Bendixen