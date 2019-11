O vice-prefeito Eduardo Pimentel assumiu interinamente o cargo de prefeito de Curitiba. Ele ficará à frente do executivo municipal até sábado (22), até o retorno do prefeito Rafael Greca, que está em Barcelona para participar do congresso mundial de Inovação. “Tenho certeza que nossa cidade estará em boas mãos”, afirmou Greca. Entre as principais ações para a semana estão a vistoria de obras e a votação na Câmara do reajuste e do plano de carreira dos servidores.

O ato de transmissão do cargo foi oficializado por meio de decreto publicado no diário oficial.

“Assumo o cargo de prefeito com a honra e a responsabilidade que o cargo requer. Nesses dias, daremos continuidade ao trabalho, principalmente ao grande programa de obras em andamento”, afirmou Eduardo Pimentel.

No domingo, Pimentel participou como prefeito em exercício da prova de dez quilômetros da Maratona de Curitiba. “Um evento como esse, com milhares de atletas, é muito bom para nossa economia e turismo, mas principalmente, para o esporte e o bem-estar dos curitibanos”, disse.