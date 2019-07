Curitiba foi a única cidade do mundo convidada para participar do primeiro encontro sobre Cidades Inteligentes e Crescimento Inclusivo promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris, França. A apresentação dos projetos e programas da capital paranaense foi feita pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel.

“Tive a honra e a responsabilidade de representar nossa cidade e falar sobre nossas principais ações para promover o desenvolvimento econômico e social de Curitiba”, afirmou.

Ele explicou que o projeto que mais chamou a atenção dos participantes foi o do Bairro Novo da Caximba, idealizado pelo prefeito Rafael Greca, e que será a maior intervenção socioambiental da história de Curitiba.

“Com um projeto socioambiental inovador, Curitiba retoma o protagonismo e demonstra na prática o compromisso com o progresso social dos cidadãos mais carentes”, disse.

“A região da Caximba, que por ano foi esquecida pelo poder público, agora terá a dignidade restabelecida com um projeto moderno, que será exemplo nacional”, disse o vice-prefeito.

Com investimento de R$ 200 milhões, o projeto envolve a relocação de famílias de áreas de risco, a implantação de um dique de contenção de cheias, recuperação ambiental e a construção de um parque linear, além da implantação de infraestrutura de transporte, saneamento e abastecimento de água e energia elétrica.

Histórico de inovação – Durante a palestra, Eduardo Pimentel apresentou os principais dados da cidade e um histórico das medidas que projetaram Curitiba como uma cidade modelo. Entre elas, a criação do primeiro BRT – Bus Rapid Transit – do mundo, o sistema de corredores de ônibus que revolucionou a forma de pensar as cidades.

“Nossa cidade foi planejada para atender de forma integrada as demandas por trabalho, habitação, mobilidade e lazer. Isso fez de Curitiba uma referência mundial”, afirmou ele.

Vale do Pinhão – Além do Bairro Novo da Caximba, Pimentel destacou também a relação dos eixos de atuação do programa Vale de Pinhão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Criado pelo prefeito Rafael Greca, o Vale do Pinhão contempla uma série de ações integradas de incentivo à tecnologia. Pimentel citou cada um dos subprogramas: Paiol Digital, Farol do Saber e Inovação, Worktiba, Liceu de Ofício e Bom Negócio. “Com isso, Curitiba foi eleita a cidade mais conectada e inteligente do Brasil”, afirmou.