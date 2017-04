Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante a primeira etapa da Sprint Race 2017, realizada no dia 09 de abril, no Autódromo Internacional de Curitiba, a organização do evento homenageou o piloto Billy Zonta Gabardo, que faleceu no dia 1º de março, após lutar durante seis anos contra um câncer raro. O piloto disputava e liderava o campeonato em 2015 quando teve que se afastar para fazer tratamento, mas mesmo assim ficou em terceiro lugar no campeonato.

O Moto Clube de Harly-Davidson que Billy participava puxou a fila na volta de apresentação da corrida, emocionando os presentes.

Para encerrar a corrida, os pais do piloto, Sandra Zonta Gabardo e Celso Gabardo, deram a bandeirada e seguiram para fazer a entrega dos troféus com o semblante de Billy aos vencedores da etapa. Os pais também receberam do organizador do evento, Thiago Marcos, um troféu especial com a imagem do Billy.

Sempre apaixonado pela velocidade, Billy começou correndo de kart. Ele foi campeão paranaense da categoria Marcas em 2014 e, atualmente, corria na Sprint Race e sonhava com a Stock Car.

Sua mãe destaca que, apesar de jovem, Billy deixou um legado com muitos bons exemplos a serem seguidos. “Sempre muito humilde, ele é exemplo de fé, perseverança e determinação. O Billy é o nosso anjo guerreiro e foi emprestado à Terra por um tempo e agora está no lugar mais alto do pódio, ao lado do maior chefe de equipe, que é Deus, nosso criador”, completa.