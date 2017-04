Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os alunos da primeira turma de 2017 do curso Mobiliza realizado pelo CRAS Jardim Gabineto, receberam no final do mês passado os seus certificados de conclusão.

Este curso é voltado para a preparação de adultos e adolescentes para o mundo do trabalho, o evento foi realizado na sede da Associação de Moradores e Amigos do Jardim Gabineto e contou com a presença da supervisora do Núcleo Regional CIC Cíntia Aumann e a gerente de Proteção Social Básica Ana Buzeti, além de líderes comunitários e familiares dos formandos.

Nesta primeira turma o curso alcançou famílias do Jardim Gabineto e São José do Passaúna que se envolveram no processo do início ao fim, dando incentivo aos jovens que buscam sua vida profissional.

Os jovens agradeceram com depoimentos e homenagens emocionadas pelo apoio incondicional de seus pais e familiares.

“A experiência que recebi do projeto Mobiliza é e será de suma importância para meu âmbito profissional, foi através dele e das educadoras que senti inspiração em propagar o bem ao próximo, o auxilio que recebi foi muito importante porque os profissionais do CRAS me deram um belo encaminhamento de ascensão ao futuro” disse Luana Mota dos Santos.