Prefeito Rafael Greca pode ser reeleito no primeiro turno, segundo pesquisa

O prefeito Rafael Greca lidera as intenções de voto para a Prefeitura de Curitiba, tanto na pesquisa espontânea, quando na estimulada, e pode ser reeleito já no primeiro turno. Os dados são da primeira pesquisa, divulgada na sexta-feira, 4 de setembro, sobre o cenário político na disputa na Capital do Paraná.



O governador Ratinho Junior está sinalizando com a retirada de seu apoio ao candidato Ney Leprevost para apoiar Rafel Greca. Com Ney fora da disputa, Greca vence já no primeiro turno.



A avaliação inicial da pesquisa mostra Rafael Greca com 40% das intenções de voto, seguido por Ney Leprevost (PSD), com 10,9%, Gustavo Fruet (PDT), com 9,9%, Delegado Francischini (PSL), com 8,1%, e Christiane Yared (PL), com 4,1– os quatro estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de 3,5% para mais ou para menos. Não opinaram 5,5% dos entrevistados, e 11,1% disseram que não votariam em nenhuma das 14 opções apresentadas.”



Na segunda avaliação da pesquisa, em que Leprevost não participa, a preferência por Greca sobe para 43,6%. Em segundo lugar aparece Fruet, com 12,1% das intenções de voto, Delegado Francischini, com 10,1%, e Yared, com 4,5%. Dos entrevistados, 5,5% disseram não saber em quem votarão, enquanto 12,1% disseram que não votariam em nenhum dos candidatos.”



A pesquisa foi feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, de acordo com a Resolução-TSE nº. 23.600/2019, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº PR- 04183/2020. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos.