Prezados Reservistas, continuarei este mês com as orientações e dicas de como os nobres irmãos de Farda devam proceder para “montar” seus CURRICULOS visando uma rápida recolocação no mercado de trabalho civil.

Também este mês, iniciaremos a chamada para o “EMPREENDEDOR MILITAR” uma parceria que vai ajudar o Reservista a trilhar um novo caminho profissional.

Continuando com as orientações:

5 – OS DADOS PESSOAIS (o início do currículo propriamente dito).

Reservista, inicie seu currículo com seus dados pessoais:

• Nome completo;

• Endereço completo;

• Telefone, além do celular (whatsapp), se tiver um número residencial poderá colocar também, a ideia é facilitar que o selecionador o encontre;

• E-mail, [email protected], é fundamental que você Reservista, tenha um e-mail atualizado e para fins profissionais, nada de nomes complicados ou gírias tipo “[email protected], ou [email protected] Um e-mail complicado poderá deixar o candidato fora de uma possível seleção. (bisu)

• Idade/Nacionalidade/Estado civil: colocar sua idade atual, seguido da sua nacionalidade e se é casado ou solteiro.

• Disponibilidade para viagens e mudança; este item do currículo está amplamente ligado ao Objetivo (cargo de interesse), falarei sobre ele no próximo item…

Muitas pessoas perguntam se é necessário colocar a FOTOGRAFIA DO GUERREIRO (A)? a resposta é NÃO… Se a empresa solicitar poderá até encaminhar mas não é usual.

6 – OBJETIVO

No campo Objetivo, logo após os Dados Pessoais, coloque apenas o cargo que você tem interesse, como exemplo: objetivo – Motorista CNH “B”, caso tenha outro interesse, deverá fazer outro currículo, com outro Objetivo, como exemplo: Aux Administrativo.

Lembra que falei acima sobre mudança e viagens, então, se o Reservista é candidato a uma vaga de Motorista, Encarregado e Gerente é interessante colocar se está disponível, caso não esteja, é melhor deixar em branco.

Na próxima coluna continuaremos com as orientações sobre como montar seu CURRICULO, caso necessite de uma ajuda técnica para a elaboração e formatação do seu currículo, entre em contato com Capitão Nascimento no e-mail: [email protected] daremos toda a orientação e o acolhimento para a volta do Reservista no mercado civil.

Falaremos agora sobre “empreendedorismo militar” você RESERVISTA que sente vontade de iniciar um negócio mas não sabe como fazer, o RH Reservista fez parceria com uma empresa especializada no assunto, em breve vamos divulgar aqui na coluna, então já sabe, se você tiver espírito empreendedor e for Reservistas das FA (Sd, Cb, Sgt/ST, Of), venha conversar conosco… Nós temos o que você necessita para iniciar seu negócio. Permaneço em QAP!!!