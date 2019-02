Neste período de volta às aulas, a concentração de veículos nas proximidades das escolas se intensifica para a entrada e saída dos estudantes. Com mais carros nas ruas, aumentam também as reclamações de cidadãos pelo desrespeito de parte dos motoristas, principalmente quanto ao excesso de velocidade e estacionamento irregular.

“A velocidade máxima próximo a escolas é de 30 km/h e o motorista que desrespeitar a regulamentação indicada nas placas de trânsito ou pintada no pavimento pode ser autuado”, alerta a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

Prestar atenção ao estacionamento correto na hora de buscar ou deixar os estudantes na escola é outro aspecto destacado pela Setran. O motorista não pode deixar o veículo estacionado em fila dupla enquanto espera a saída dos estudantes.

“Respeitar a sinalização garante às crianças o embarque e desembarque mais seguros. O motorista deve lembrar que, nessas vagas, a parada é somente para este fim: enquanto o embarque ou desembarque estiver acontecendo”, reforça Rosangela. Isso quer dizer que ficar estacionado aguardando alguém chegar é uma infração de trânsito.

A educação para o trânsito deve começar logo cedo, defende o diretor da Escola Pública de Trânsito, Claudionor Agibert. “É sempre importante acompanhar os filhos até a escola, pois a criança não avalia os riscos no trânsito. Além disso, os pais devem orientar as crianças sobre o comportamento seguro desde pequenas”, orienta ele.

Fiscalização nas proximidades de escolas

Agentes de trânsito e guardas municipais fazem fiscalizações de trânsito de forma rotineira em toda a cidade. Ações mais intensas, em pontos específicos, podem ser desenvolvidas nos locais apontados pela população pela Central 156.

Além disso, a EPTran e instituições parceiras do Grupo Trânsito Seguro desenvolvem ações educativas para conscientizar pais e responsáveis sobre as condutas adequadas na hora de levar ou buscar os estudantes no estabelecimento de ensino.

Instituições de ensino também podem fazer a solicitação da Operação Escola à Setran. Conforme decreto municipal 1.172/2014, as escolas autorizadas pelo setor de Engenharia da Setran a ter a Operação Escola devem designar funcionários para treinamento e atuação como monitor nos horários escolares.

Os treinamentos são realizados após a autorização de funcionamento da operação. Confira mais informações aqui.

Orientações de trânsito para o período de volta às aulas

* Ao passar por unidades escolares, o motorista deve reduzir a velocidade. O limite é de 30 km/h.

* Os responsáveis devem redobrar a atenção na hora de deixar e buscar os estudantes na escola, atravessando na faixa de pedestres e segurando a criança pelo pulso – pela mão, ela pode se soltar facilmente.

* É proibido parar em fila dupla para embarque e desembarque. Se necessário, estacionar o veículo em local permitido para acompanhar o filho a pé até a entrada da escola.

* No interior do veículo, usar o dispositivo de retenção adequado à faixa etária da criança.

* Sempre respeitar a sinalização de trânsito, organizada de forma a garantir mais segurança a todos.