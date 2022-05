Em eleição realizada no dia 25 de abril, o empresário e vice-governador Darci Piana continua como presidente tendo desta vez ao seu lado um empresário da Ceasa, o presidente do Sindaruc Paulo Salesbram, valorizando desta maneira a presença dos Permissionários da Ceasa dentro da Federação do Comércio do Paraná.



Eleita por unanimidade de votos a nova direção assume a entidade para o quadriênio 2022-2026. A nova diretoria tem como 1º vice-presidente, Ari Faria Bittencourt, também presidente do Sindilojas Curitiba, e como 2º vice-presidente, Paulo Salesbram, presidente do Sindaruc.

Segundo o diretor sindical da Fecomércio PR, Alberto Samways – à frente da organização das eleições –, a candidatura da chapa à reeleição foi um pedido dos próprios sindicatos, que enviaram um abaixo-assinado para a Fecomércio/PR solicitando que Piana continuasse no cargo por mais quatro anos.

A votação foi auditada por uma comissão especial e acompanhada de perto por parte expressiva dos representantes dos sindicatos empresariais filiados à Fecomércio PR. Em seu discurso após a apuração dos votos, Piana agradeceu ao apoio recebido, relembrou alguns bons números do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e destacou a importância da união. “Obrigado por mais uma vez acreditarem em nós. Não fazemos nada sozinhos. Fazemos quando temos parceiros que nos ajudam. Todo o resultado dos últimos anos é fruto da colaboração de todos vocês. Graças a nossa sinergia, o Paraná é levado para outros estados como exemplo”.

Ari Faria Bittencourt, também fez questão de destacar a união como fator fundamental ao sucesso e Paulo Salesbram, destacou sua gratidão e também a importância de sua posição na composição da diretoria eleita. “Fico extremamente honrado em compor a diretoria da Fecomércio/PR como 2º vice-presidente, tendo à frente as duas maiores lideranças sindicais empresariais do Paraná: Darci Piana e Ari Faria Bittencourt. Irei me empenhar ao máximo para ajudá-los na nobre missão de conduzir os destinos do Sistema Fecomércio/PR pelos próximos quatro anos”.