Após dois anos sem ser realizado de forma presencial em função da pandemia, o Passeio Ciclístico Condor em comemoração ao aniversário de 329 anos de Curitiba será feito no dia 27 de março. A realização é da Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), com patrocínio do Condor e apoio da Flora, BRF, Unilever e 3 Corações. A expectativa é que mais de 2.500 ciclistas participem dessa edição, que terá um trajeto de aproximadamente 7 km e parte do Condor Água Verde (com concentração a partir das 8h30 e saída às 9h30) e segue até o estacionamento do Parque Barigui, em frente ao Museu do Automóvel.

O evento é gratuito e aberto para pessoas de todas as idades e não há necessidade de inscrição prévia. Na concentração, os primeiros 2.500 ciclistas serão presenteados com uma camiseta e uma sacochila personalizada do evento, além de participarem de sorteios de quatro bicicletas, cestas de produtos, entre outros brindes no final do percurso.

“Após dois anos sem poder realizar o tradicional Passeio Ciclístico Condor, agora com o avanço da vacinação poderemos novamente comemorar o aniversário da cidade de forma saudável e divertida, proporcionando um domingo de lazer diferente para a comunidade, com a prática de atividade física ao ar livre”, diz o superintendente do Condor, Wanclei Said.