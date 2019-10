Desde o início do mês de outubro o Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Obras Públicas executa serviços de reforma da passarela que fica sobre a Linha Verde, nas proximidades com o cruzamento com a Rua Engenheiro João Bley Filho, no bairro Pinheirinho.

As obras atendem um pedido da população que vive e trabalha na região. A solicitação foi feita em audiência pública da Prefeitura.

A previsão é de que os trabalhos durem até o fim do mês de novembro. O guarda-corpo de concreto está sendo removido e em seu lugar será implantada uma estrutura de metal vazada, que ampliará a visibilidade do local.