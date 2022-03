A Prefeitura iniciou na manhã desta sexta-feira (11/2) a reforma de uma passarela de madeira no bairro Xaxim. Foto: Divulgação

A reforma de uma passarela de madeira no bairro Xaxi, na Rua João Pedro Lucca sobre o Ribeirão dos Padilhas foi reformada após ser completamente desmontada reconstruída por madeira nova com um total de 14 metros de extensão. Esta passarela de pedestres liga a Vila Esmeralda ao Jardim Europa, no Xaxim.

Ela foi ampliada em dois metros com a reconstrução das estruturas de concreto que apoiam o vigamento dos dois lados por causa do processo de erosão.

Ela tem também a largura 1,5m, com longarinas de Cambará de 25m, vigas de Eucalipto de 12m e pranchas de 2 polegadas.

Na verdade, este trabalho de reforma e reconstrução de pontes e passarelas é constante em Curitiba, segundo os técnicos do setor, por seu uma cidade cortada por vários rios e córregos. Só no ano passado foram realizadas manutenções em 75 passarelas e 11 pontes de madeira, colo lembrou o secretário de Obras Públicas, Rodrigo de Araújo Rodrigues.

Se for preciso algum reparo ou manutenção em equipamentos urbanos basta entrar em contato através da Central 156.