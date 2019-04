Entre os tantos eventos comunitários realizados na páscoa, estamos destacando esta iniciativa da ONG ACEPP da Vila São Carlos, no Pinheirinho que montou um total de 300 kits de chocolate e doces para distribuir na vila, imediações, entre os assistidos e mais três comunidades, dividindo com as lideranças Gilci, Sr. Julinho e Fabrício da Vila Uberlândia. Uma atividade desenvolvida com muita disposição e carinho.

A presidente da ACEPP Vanessa Oliveira Pieroso agradece pela oportunidade de poder participar neste lindo trabalho de solidariedade ao próximo, levando o espírito e a alegria da páscoa de uma maneira especial desenvolvendo ações comuns e diferenciadas.

Em nome dos organizadores a Gazeta do Bairro deixa o agradecimento aos moradores e voluntários que colaboraram, Vera Lucia Cavalheiro, Adriana Bonifácio, Eduarda ,Carina, Tatiane , Carina , Daniele e Vani Paulo Ferreira. Também às empresas e outras pessoas que ajudaram a viabilizar a iniciativa como a Peróxidos do Brasil e a Sra. Ana Paula Cavo.

Por fim a Vanessa deixa também seu agradecimento especial: “ao Vereador Pier Petruzziello por indicar a proposição à câmera de vereadores para aprovação da lei ordinária a Ong Acepp e ao Prefeito Rafael Greca de Macedo por reconhecer o trabalho da ong”.