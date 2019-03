Fundado em junho de 2106 com a finalidade de preparar a comunidade para participar mais efetivamente dos cantos durante as celebrações. E neste sentido o trabalho desenvolvido vai de orientações e a exercíos de respiração e vocais, focando também no conhecimento do repertório musical.

Dirigido e ensaiado pela maestrina Eliane Weber, este grupo de coro conta com a participação de 35 integrantes.

Os ensaios são realizados sempre na terça-feira no Santuário São José, no Capão Raso às 14 e na quinta na Igreja da Anunciação às 19:30 horas.

Além das missas o grupo já cantou em hospitais, asilos e vários outros eventos. Se você tem vontade de participar, é importante saber que não é necessário ter formação musical para participar do coral. Basta apenas a sua boa vontade e disponibilidade de tempo para se dedicar.

Participe. A Gazeta do Bairro convida: vá conhecer e participar desta linda iniciativa que além de anima as missas, leva também conforto a outros locais. Sua presença será sempre bem recebida!