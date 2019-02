No início do mês, o governador do estado e o prefeito estiveram juntos para entregar à comunidade um Parque Esportivo, com quadra de futebol com grama sintética, pista de skate com oito obstáculos e quadra poliesportiva.

O governador Ratinho Junior explicou que sua ideia é colocar este tipo de estrutura em áreas com baixo IDH, preferencialmente próximo a escolas, para melhor aproveitamento dos estudantes em especial para desenvolvimento das atividades de contraturno. “São revitalizações de praças de bairros importantes de várias cidades e um projeto que iniciei quando era secretário, o Meu Campinho. Estamos ampliando com os municípios do Paraná. Além de ser um espaço de lazer, a ideia é que se torne um instrumento de ressocialização, para que a criançada possa usar fora do horário escolar para fazer atividades físicas”.

Com investimento de R$ 470 mil na construção a obra do Parque Esportivo foi responsabilidade do Estado. Ela fica localizada na Praça Napoleão Cortes Júnior Filho, ao lado da Unidade de Saúde João Cândido, no Bairro Novo próximo a Escola Estadual Guido Arzua, a maior da região com quase dois mil alunos. Fica também para uso da comunidade em geral.

Rafael Greca destacou que estes equipamentos dão uma nova vida à praça: “É uma praça renovada, que agora se transforma em um ponto de lazer e educação para o esporte e para a cultura”.

Durante a inauguração foi realizado mutirão de consultas e vacinação na Unidade de Saúde João Cândido, junto à praça.

Este Parque Esportivo faz parte de uma série de espaços para atividades esportivas e recreação que o Governo do Estado está implantando em todo o Paraná.

São 312 estruturas, entre Arenas Esportivas (campo de futebol) e Parques Esportivos (que contempla campinho, pista de skate, caminhada e basquete por 3 por 3).

Os equipamentos vêm em dois contêineres, que depois da instalação são acoplados à estrutura para servir como vestuário ou em outras funções. Os projetos beneficiam 224 municípios. São 224 Arenas Esportivas, das quais 154 já instaladas, e 88 Parques Esportivos, sendo 36 instalados.

A instalação dos equipamentos depende do apoio dos municípios, que são os responsáveis por preparar a base para a instalação dos equipamentos.