O Coro da Camerata Antiqua de Curitiba se apresenta nesta quinta-feira (17/10), às 20h, na Paróquia Profeta Elias, do bairro Sítio Cercado. O concerto que integra a programação do Programa ‘Concerto nas Igrejas’, tem nesta edição a participação do coral comunitário Nosso Canto. A entrada é gratuita.

O Programa que acontece desde 2002, é uma forma de descentralizar a cultura da música erudita, proporcionando à comunidade apresentações gratuitas em diversos templos religiosos da cidade. Neste ano, na temporada 2019 foram programadas 10 apresentações em bairros que compreendem todas as Regionais Administrativas da cidade.

No concerto desta semana, o Programa conta com obras de Christopher Tin (1976), Antonio Vivaldi (1678-1741), Georg Friedrich Händel (1685-1759), Ola Gjeilo (1978), Henry Purcell (1659-1695) e Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Nosso Canto

Desenvolvido pela Fundação Cultural de Curitiba e Instituto Curitiba de Arte e Cultura, por meio da Camerata Antiqua, o Nosso Canto está presente em todas as regionais. De acordo com o coordenador do projeto e regente do grupo do Cajuru, Maico Sant’Anna, essa integração com o Coro da Camerata vai ocorrer ao longo do ano em todas as apresentações que forem programadas nos bairros.

“São concertos muito significativos para os nossos cantores”, disse o regente. “O fato de se juntarem a um coro de alta performance gera uma série de resultados muitos positivos para o aprendizado e para o crescimento pessoal de cada um dos nossos integrantes”, observou Maico. “É uma experiência positiva também para a Camerata, que chega mais perto da comunidade e dos cidadãos”, afirmou.

Serviço:

Coro da Camerata Antiqua de Curitiba ‘Concerto nas Igrejas’

17 de outubro, 20h – Paróquia Profeta Elias (Sitio Cercado)

Endereço: R. Nova Aurora, 1340 – Sítio Cercado, Curitiba – PR

Camerata Antiqua de Curitiba Coro e Orquestra

28 de novembro – Paróquia São João Batista (CIC)

05 de dezembro – Catedral Basílica Menor de N. S. da Luz dos Pinhais (Centro)