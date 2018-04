O ministro da Saúde, Ricardo Barros, atendendo ao pedido do deputado federal Toninho Wandscheer (PROS) liberou 15 ambulâncias para a renovação da frota do SAMU em três cidades da Região Metropolitana de Curitiba. Essa vitória importante faz parte dos esforços para implantar melhorias no sistema público de saúde.

Serão ao todo 15 ambulâncias: 10 para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Curitiba, quatro para o de São José dos Pinhais e uma para Araucária. Os veículos serão entregues ainda neste mês.

“O ministro está com a gente nessa luta faz tempo. Compartilhamos essa visão sobre a necessidade de dar assistência àqueles que mais precisam, para o povo, para quem paga os impostos, nada mais justo. É gratificante ter ele como parceiro. Uma pessoa que se preocupa com os outros e luta pela melhoria da saúde não só do Paraná, mas do Brasil todo, disse Wandscheer.