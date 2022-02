Com participação total de 70% de toda a soja exportada pelo Brasil, o Porto de Paranaguá embarcou 1,7 milhões de toneladas de óleo de soja para os mais diversos países do mundo.

O volume de produtos embarcados aumentou 34% no último ano (904.332 t em 2020).

Publicação

Se apresentando como a principal porta de saída do óleo de soja brasileiro, segundo a associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) estes números estão consolidados pela empresa pública Portos do Paraná em função dos terminais e operadores dos granéis líquidos do Porto de Paranaguá, tanto do píer público quanto do privativo. Altamente capacitados estes oferecem serviços e estrutura de excelência conforme informa o diretor de operações Luiz Teixeira da Silva Júnior.

Além do óleo de soja, Paranaguá tem capacidade para operar líquidos como álcool e derivados de petróleo. Investimentos internos e externos permitem a expansão da área de tancagem, modernização dos sistemas de tubulações e bombeamento.

Ao todo, foram 7,9 milhões de toneladas de granéis líquidos movimentados em 2021 (4% a mais que as 7,6 milhões de toneladas registradas em 2020). As exportações representaram 23,5% do total (o que significa 1,86 milhão de toneladas a mais) e o óleo de soja foi o principal produto enviado (65%). A receita gerada pela venda da commodity foi de US$ 1,31 bilhão.

Índia e China são os principais destinos do produto, que tem como origem Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.