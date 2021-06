Trinta entre 216 foram selecionadas para a primeira fase do programa criado para aproximar empreendedores e investidores

Teve início, nesta terça-feira (8), a segunda fase do Programa Capital Empreendedor, com as 30 startups paranaenses selecionadas. Nesta edição, o Sebrae recebeu 768 inscrições e o Paraná teve o maior número de inscritos, 216 (28,1%). Santa Catarina foi o segundo estado, com 113, seguido de São Paulo, 77. As atividades serão todas online.

Até o final deste mês, serão realizados seis workshops e cinco oficinas de pitch. Depois disso, as dez mais bem avaliadas seguirão para uma nova etapa, com processo de mentorias, de julho a outubro. As quatro melhores de cada Estado serão reunidas em novembro, para a fase nacional, com o Circuito de Investimento, em que os empreendedores apresentarão seus negócios a grupos de investidores.

Das 30 startups selecionadas no Paraná, oito estão em Curitiba: Bnyou, Giro.Tech, Zimobi, Heevo, CarbonZero Technologies, L1 Smart Solutions, Treinojunto e Prioriza. A lista tem ainda: QualityStorm, WebBula, Iris Pay, Xmodal, Digital Farms e Medmobi Telemedicina, de Londrina; Maker, Mobhis Automação Urbana, Appétit Delivery, KF Steel e Mapperidea, de Cascavel; Bamboo Agro Soluções, de Toledo; Priori Sistemas, de Marechal Cândido Rondon; ServoFiel Tecnologia e Nootech Sistemas, de Dois Vizinhos; Smartcon, Clifatech e Agende Tecnologias, de Pato Branco; AgroFlux, de Campo Mourão; Quem Contrato, de Maringá; 3C Plus, de Guarapuava; e Nacitech Tecnologia em Saúde, de Ponta Grossa.

Elizandro Ferreira, consultor do Sebrae/PR, observa que a média de avaliação das startups paranaenses está dentro da média nacional, mesmo o Estado tendo 28,1% das inscritas.

“É uma clara demonstração de que as startups do Paraná estão bem posicionadas, fortalecidas, mesmo com um volume considerável de participantes. A grande maioria delas está em estágio avançado, segundo os critérios de avaliação”, ressalta Elizandro.

O Programa Capital Empreendedor é gratuito e as empresas conhecerão os principais mecanismos de funcionamento e critérios de decisão de um investidor. Os participantes também receberão orientações para melhorias e adequações no modelo de negócios, comportamento, internacionalização, governança, máquina de vendas, produtos, dados, marketing e negociação.