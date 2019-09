O Governo do Estado iniciou neste mês de setembro uma proposta visando ampliar o plantio de mudas de árvores nativas em todo o Paraná tendo como foco a arborização urbana e rural, bem como a implantação de viveiros municipais e de hortas comunitárias.

A iniciativa está recebendo o nome de Paraná Mais Verde e chega com o Dia da Árvore e início da Primavera. 413 mil mudas deverão ser distribuídas nos 2.146 colégios da rede pública estadual existententes nos 399 municípios garante o governador Carlos Massa Ratinho Junior, lembrando se esta “uma ideia emblemática, em um momento emblemático em que o País sofre com queimadas. O Paraná vai ficar ainda mais verde”.