Em visitas ao interior do estado, o ex-governador Beto Richa destacou o trabalho dos profis-sionais que atuam na área de transplantes no Paraná. Em seu Facebook Beto ressaltou há poucos dias o trabalho de transplante de órgãos no estado como “profissionais capazes e conscientes do importante papel que desempenham. Equipamentos adequados e transpor-te aéreo à disposição. O trabalho conjunto estimulado pela nossa gestão no governo estadual mudou para a melhor a perspectiva de vida para quem precisa de transplante de órgãos. Também cabe enaltecer a iniciativa de todas as famílias que, mesmo num momento difícil, aceitam doar órgãos de seus entes queridos para garantir a cura do próximo. O Paraná saltou da nona posição para o primeiro lugar em doação de órgãos para transplantes no Brasil. O levantamento é da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO).