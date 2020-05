Entre os estados com mais casos do Zika vírus, Paraná mantém alerta no combate ao Aedes aegypti, em especial depois o registro do mal em gestante no município de Cambé entre oa 142.098 casos registrados no Estado, com 13.693 casos a mais em apenas uma semana. A gestante está bem e segue com acompanhamento pré-natal na rede pública de saúde.

Boletim divulgado na terça-feira, dia 28 pela Secretaria de Estado da Saúde traz este alerta. O zika durante a gravidez é preocupante, pois o vírus pode ser transmitido para o feto e levar a lesões cerebrais e neurológicas irreversíveis. A possibilidade desta transmissão só pode ser verificada entre a 18ª e a 20ª semana de gravidez, com a realização de exame de imagens.

Os outros dois casos de zika confirmados nesta publicação são de de Assaí, também autóctone, e de Curitiba, considerado importado.

As medidas de prevenção e controle da zika são as mesmas da dengue e Chikungunya, já que todas são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti

Em todo o estado são 338 municípios com casos confirmados, com 111 óbitos registrados. Casos já passam de 278 mil em 370 cidades

Considerados em estado de epidemia são 216 municípios. Treze deles novos na penúltima semana de Abril, somando assim um total 26 municípios até o momento.