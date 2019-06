Atravessamos a vida em busca de respostas a certas questões fundamentais. Essas questões nos ajudam a identificar as chaves psicológicas de nossa vida, como a identidade e o lugar que ocupamos no mundo.

Em busca de respostas, muitas vezes criamos rituais próprio, vagamos de religião em religião ou vasculhamos nossa infância a procura de vestígios que expliquem nosso comportamento. Queremos direções, qualquer sinal que nos mostre nosso caminho e nossa missão.

No entanto, buscar respostas fora de nós mesmos é um desperdício de esforço, insights esclarecedores e mudanças radicais são possíveis – e para obtê-los não precisamos permanecer num monastério no alto de uma montanha escarpada, não precisamos jejuar nem temos de aderir a nenhum culto exótico.

Conscientizando-se o homem, da continuidade do ser pensante após as transformações do corpo através da morte da forma, ateram-se-lhe, totalmente, os conceitos sobre a vida e a sua conduta no transcurso da experiência orgânica.

Pedro da Costa é Quiropata e Livre-Pensador