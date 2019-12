“Amar o próximo como a si mesmo.” Essa foi a lição aprendida e dita por Roberto Narciso Júnior, de 10 anos, ao assistir ao espetáculo O Sentido do Natal, realizado nesta terça-feira (10/12), na Rua da Cidadania do Pinheirinho.

A peça integra a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais. Estudantes e comunidade assistiram aos pastores narrando a história do nascimento de Cristo em forma de poesia, verso e música.

“É com grande alegria que apresentamos a vocês a magia do Natal. Que todos recebam o amor do Menino Jesus em seus corações”, disse o prefeito Rafael Greca.

Para Gabrielle Vitória da Silva, de 6 anos, o momento mais esperado foi quando os 270 curitibinhas cantaram juntos a canção Pinheirinhos de Alegria. “Nos preparamos para cantar a música aqui e ficamos muito felizes”, disse Gabrielle.

O espetáculo durou 15 minutos e foi acompanhado de músicas natalinas executadas pela Banda Lyra Curitibana, além de uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), o personagem Curitibinha e um artista fantasiado de Homem Aranha.

As escolas municipais que participaram da atividade foram: Jornalista Claudio Abramo, Francisco Frischmann, Vereadora Laís Peretti, Madre Maria dos Anjos e CEI Expedicionário.

Presenças

Acompanharam a apresentação os secretários municipais da Educação, Maria Sílvia Bacila; e do Esporte, Lazer e Juventude, Emilio Trautwein; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; o administrador da Regional Pinheirinho, Reinaldo Boaron; e o vereadores Edson do Parolin, Mauro Bobato, Tito Zeglin e Oscalino do Povo.

Apresentações nas regionais

As apresentações já percorreram oito regionais da cidade. Na próxima quarta-feira (11/12), a peça O Sentido do Natal será apresentada na Regional Boqueirão, às 15h. A Rua da Cidadania do Bairro Novo irá receber, no dia 13 de dezembro, a partir das 20h, a Cantata de Natal, um coro que neste ano deve chegar a 1.000 vozes.

A Prefeitura promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019 com o patrocínio dos Supermercados Condor, Caixa Econômica Federal/Governo Federal, Electrolux, Volvo, Samar Iluminação, Servopa, Associação Comercial e Industrial de Santa Felicidade (Acisf) e ParkShoppingBarigüi. A programação de espetáculos vai até 23 de dezembro e a decoração poderá ser vista até 6 de janeiro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE: natal.curitiba.pr.gov.br.

A programação está sujeita a alterações.