Autor: Jim Lindberg

Editora: Belas Letras

No palco, Jim Lindberg questiona toda forma de autoridade como vocalista do Pennywise, uma das bandas de punk rock mais famosas do mundo. Mas é em casa, com as três filhas, que a rebeldia atinge o volume máximo. Fraldas, reuniões de pais e bonecas Barbie se misturam com distorção, turnês desgastantes e os excessos da vida na estrada. Um relato sincero e divertido. Para ler ouvindo Ramones e esquentando a mamadeira do bebê.