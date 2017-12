Ingredientes

1 kg de farinha de trigo peneirada

3 ovos (grandes)

1 copo (americano) de açúcar

1 pitada de sal

2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

250 ml de leite morno

50 g de fermento biológico

300 g de frutas cristalizadas (ou cubos de chocolate)

250 g de uva passa (de preferência sem sementes)

20 ml de essência de panetone (opcional)

Raspas de 1 limão

Modo de Preparo

Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, a manteiga (ou margarina), o leite, o fermento e a essência, por aproximadamente 30 segundos

Em um recipiente grande, coloque a farinha peneirada, abra um furo no centro e acrescente os ingredientes batidos

Amasse bem até que a massa se solte das mãos

Em seguida, adicione as frutas, uvas passas e raspas do limão

Distribua a massa em formas para pudim com furo central, untadas com margarina, até a metade da assadeira

Deixe crescer até dobrar de volume

Faça um corte em x em cima da massa, pincele gemas batidas e leve para assar até dourar.