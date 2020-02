Com o número de turistas cada vez maior, Curitiba tem no setor hoteleiro um mercado com muitas possibilidades de emprego. Para mostrar esse potencial e orientar a população, a Prefeitura de Curitiba vai promover, durante todo o mês de março, palestras gratuitas nas dez regionais da cidade. Serão ofertadas 900 vagas à população. A primeira palestra será no dia 5 de março, na Rua da Cidadania do Pinheirinho. Veja abaixo a programação completa.

Quem assistir à palestra “Empregabilidade na Hotelaria” vai aprender como buscar emprego na área, habilidades exigidas, funções mais requeridas e perfil mais procurado.

E, ainda, quem é o turista que vem para Curitiba, o fluxo e o perfil dos visitantes, atrativos turísticos, eventos e infraestrutura da cidade e produtos associados ao turismo. O futuro do emprego na área também será tratado nos encontros.

O evento terá quatro horas de duração e contará com quatro palestrantes. O projeto faz parte do programa Liceu de Ofícios, da Fundação de Ação Social (FAS), que oferece cursos profissionalizantes gratuitos para a população, e tem a parceria da B2B Hotel Facilidades para a Hotelaria Ltda e do Instituto Municipal de Turismo.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas no portal Aprendere (https://aprendere.curitiba.pr.gov.br/). Para participar, é preciso ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo.

Essa é a segunda atividade ofertada pelo Liceu de Ofícios para capacitar pessoas para o setor de hotelaria. Em 2019, o programa ofereceu o curso de Camareiro, para atender a demanda do mercado. Foram quatro turmas, com 100 vagas, sendo que 66 pessoas foram certificadas. Para abril, estão previstas mais duas turmas, com oferta de 40 vagas.

Potencial

Em 2019, Curitiba recebeu 5,5 milhões de visitantes. O número colocou a cidade em terceiro lugar entre os destinos brasileiros mais procurados pelos estrangeiros para turismo de negócio, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2018, esse tipo de turismo atraiu 2,3 milhões de pessoas.

Com 158 hotéis, flats e apart-hotéis que ofertam pouco mais de 20 mil leitos, a capital registrou, em 2019, a contratação de 1.358 pessoas com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Elas foram admitidas para trabalhar como camareiro, porteiro e recepcionista de hotel.

Programação das palestras

5 de março: Rua da Cidadania Pinheirinho – Auditório I (Rua Winston Churchill, 2033). Das 13h às 17h.

6 de março: Capela Nossa Senhora de Fátima – Vila Verde (Rua Betty Moreira Pacheco, 29). Das 13h às 17h.

9 de março: Rua da Cidadania Bairro Novo – Auditório (Rua Tijucas do Sul, 1700). Das 13h às 17h.

10 de março: Hotel Nacional Inn Torres – Sala Aureum (Rua Mariano Torres, 976). Das 13h às 17h.

13 de março: Rua da Cidadania de Santa Felicidade – Auditório I (Rua Santa Bertila Boscardin, 213). Das 8h às 12h.

18 de março: Rua da Cidadania do Tatuquara – Auditório (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n). Das 13h às 17h.

19 de março: Rua da Cidadania do Cajuru – Auditório (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150). Das 13h às 17h.

23 de março: Rua da Cidadania do Boa Vista – Auditório III (Av. Paraná, 3600). Das 13h às 17h.

24 de março: Rua da Cidadania do Carmo – Auditório II (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430). Das 13h às 17h.

31 de março: Rua da Cidadania do Fazendinha – Auditório III (Rua Carlos Klemtz, 1700). Das 13h às 17h.