Um dos dias mais importantes do calendário cristão, a Sexta-feira Santa é celebrada nas mais diversas partes do Brasil. Em Curitiba, temos dentro do calendário oficial a encenação da Paixão de Cristo em diversos bairros encenados por grupos teatrais destas comunidades.

Além do Pinheirinho e Sítio Cercado foram realizadas encenações nos bairros Abranches, Bairro Alto, Pilarzinho e Alto Boqueirão.

Em nossa região tivemos a representação das cenas da crucificação e ressurreição de Jesus no Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração, na Regional Pinheirinho (Jornada Jovem Curitiba) e também na Rua da Cidadania do Bairro Novo.

Veja detalhes da encenação nas fotos desta matéria da Paixão de Cristo encenada em sete locais em Curitiba.