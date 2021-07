Nos últimos dois anos, o deputado destinou mais de R$ 30 milhões para os municípios paranaenses



O deputado Marcio Pacheco participou na manhã desta quarta-feira (21) da reunião semanal da Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic).



Na oportunidade, o deputado aproveitou para detalhar o trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), em especial a destinação de recursos oriundos de emendas parlamentares e projetos de lei para atender as demandas dos paranaenses.



Pacheco participou da reunião a convite da entidade empresarial, que, recentemente, enviou um voto de congratulações ao parlamentar pela votação contrária ao projeto de lei que prevê a concessão de licença prêmio aos servidores do Ministério Público do Paraná (MP-PR). O deputado agradeceu a iniciativa da Acic. “Trata-se de uma oportunidade muito importante porque as lideranças e a população podem conhecer com mais detalhes as atividades parlamentares dentro e fora da Alep”, afirma.



Ele destaca que o trabalho realizado na Assembleia Legislativa é muito amplo e que tem se pautado no diálogo em favor dos interesses dos municípios. “Isso tem resultado em uma série de melhorias para as cidades. Em Cascavel, por exemplo, nos últimos dois anos são aproximadamente dois milhões de reais destinados para a educação. Recursos aplicados em reformas em 27 colégios estaduais”, explica.



Em sua fala, o deputado também citou recursos de R$ 521 mil para a conclusão das obras do Pronto Socorro do Hospital Universitário (HU) e outros R$ 600 mil para a retomada das obras da Ala Materno Infantil, também no HU.



Até aqui, o deputado encaminhou via emendas parlamentares mais de R$ 30 milhões aos municípios, sendo que, deste total, mais de R$ 8 milhões para Cascavel, para atender as áreas de saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, esportes e outros setores públicos.



Pacheco detalhou alguns projetos de lei de sua autoria aprovados ou em andamento – o deputado é autor de 40 leis, dentre elas o pagamento do uso da tornozeleira eletrônica pelos presos e a isenção do pedágio nas rodovias paranaenses aos autistas e pessoas com outras deficiências que necessitam de tratamento médico fora de seu domicílio.



O projeto de lei que trata da regulamentação do ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling, é um deles em tramitação. A proposta, que tem o apoio de 36 deputados, já foi aprovada pelas Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), restando a Comissão de Educação exarar o parecer antes de ir ao Plenário para a votação, o que deve ocorrer no segundo semestre.



“Trata-se de um projeto muito importante porque os pais passam a ter o direito de decidir onde querem que os seus filhos estudem. Não se trata de nenhuma obrigação ou imposição, apenas estamos regulamentando uma realidade que atinge muitas famílias paranaenses, mas hoje enfrentam muitas dificuldades legais para adotar essa prática”, afirma Pacheco.



O presidente da Acic, Genésio Pegoraro, agradeceu e desejou sucesso na trajetória política do deputado.