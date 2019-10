A Prefeitura de Curitiba programou uma série de atividades para comemorar o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. A ação Curitiba Brinca vai envolver as secretarias do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), da Educação, do Meio Ambiente, a Fundação Cultural de Curitiba e as dez administrações regionais da cidade. A maior festa da programação será feita no Parque Barigui, no dia 12 (sábado).

Mas as comemorações não vão se resumir a um dia apenas. Em Curitiba, outubro será o mês das crianças. Os curitibinhas vão poder festejar e se divertir já a partir deste sábado (5/10) e em todos os dias da próxima semana.

A programação especial começa com o evento Centro Histórico Divertido, organizado pela Rede Empresarial do Centro Histórico e com apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

A Casa Hoffmann e o Memorial de Curitiba terão brincadeiras e atividades com as crianças para despertar nelas os cuidados com a preservação do meio ambiente. As ações especiais serão das 11h às 17h.

Ao longo do mês de outubro, a Fundação Cultural de Curitiba também vai promover ações especiais para as crianças nas Casas de Leitura, no Cine Passeio, que terá uma programação especial no dia 12 de outubro, e no Conservatório de MPB.

Curitiba Brinca

A partir de segunda-feira (7/10) começam as ações do Curitiba Brinca nas dez Administrações Regionais da cidade e nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). As atividades são coordenadas pela Secretaria Municipal da Educação e Smelj.

A Rua da Cidadania do Pinheirinho é a primeira a receber o Curitiba Brinca, na segunda-feira (7/10), pela manhã. Serão feitas brincadeiras, atividades culturais e esportivas. Em cada dia da semana as ações serão feitas em duas Regionais diferentes. Veja a programação completa.

Festas nos parques

A festa do Dia das Crianças, no sábado 12 de outubro, será feita no Parque Barigui. A Smelj vai promover uma série de atividades esportivas, recreativas e de lazer para divertir os curitibinhas das 10h e às 17h.

Ao longo do mês serão feitas outras festas em bairros diferentes da cidade para celebrar as crianças. O Parque Lago Azul, no Umbará, também vai receber uma festa especial da Prefeitura para os curitibinhas. Das 13h30 às 17h30 as crianças vão poder se divertir em uma série de atividades.

No dia 20 de outubro será a vez de os Jogos do Piá agitarem a Praça Abílio de Abreu, no Guabirotuba. O festival de rolimã vai colocar a criançada e os pais pra descerem a ladeira da praça. As brincadeiras serão feitas das 14h às 17h.

No dia 26 de outubro a Smelj vai promover duas atividades diferentes. Uma será na Praça Afonso Botelho, das 13h30 às 17h30, com ações recreativas, esportivas e de lazer.

A outra ação do dia será a revoada de pipas dos Jogos do Piá, das 13h às 17h, no Jardim Saturno, em Santa Felicidade.

Meio Ambiente

O Museu de História Natural Capão da Imbuia promoverá duas edições da atividade Biólogo por um Dia, que já foi sucesso nas férias escolares. São 24 vagas disponíveis para crianças de 9 a 12 anos, nos dias 15 e 17 de outubro (terça e quinta-feira), a partir das 14h.

A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita pelo telefone (41) 3313-5481. A ideia é que os pequenos possam entender a rotina dos pesquisadores do museu.

“Faremos simulações de pesquisas de campo e atividades com as coleções científicas biológicas de animais taxidermizados”, conta a chefe do museu, Patrícia Werckelin.

No Zoológico de Curitiba, também tem diversão com Educação Ambiental. No dia 11 de outubro as crianças vão conhecer mais sobre o lobo-guará. Já no dia 23 (quarta-feira), tem programação especial em comemoração aos aniversários das leoas Nala e Leona.