Conheça abaixo alguns dos populares mais conhecidos e também os seus significados:

Amigos, amigos, negócios à parte

Se aplicado quando uma pessoa avisa a outra, que independente da amizade que ela dispõe, o que ela tem a oferecer é igual para todos.

Um olho no peixe, outro no gato

Como o peixe é a comida predileta do gato, você deve sempre ficar atento nos dois, no gato para impedir que ele dê o bote e no peixe para verificar se ele ainda está seguro. Esse ditado tem como intuito você ficar atento as coisas para que você não seja prejudicado.

O seguro morreu de velho

Mostra que uma pessoa precavida acaba vivendo mais. Também é usado quando alguém tem excesso de cuidado ao realizar alguma tarefa.

O preguiçoso trabalha dobrado

É um ditado que serve para alertar uma pessoa que tem preguiça de fazer algo, pois se ela fizer mal feito, terá que fazer novamente, tirando a lição de que o que você faz bem feito, você faz apenas uma vez.

Em terra de cego quem tem um olho é rei

Esse ditado tem como objetivo alertar que a calma deve prevalecer quando não temos ideia do que está acontecendo, para que possamos tomar as melhores decisões.

Um dia da caça, outro do caçador

É um ditado que serve de ensinamento para as pessoas que perderam alguma coisa hoje, porém amanhã renasce a esperança, sendo bastante usado para que as pessoas não desistam do objetivo, pois algum dia se dará bem.

Não adianta chorar o leite derramado

Esse ditado é usado quando uma pessoa quer mostrar que não adianta se lamentar por algo que já aconteceu e não tem mais como ser concertado.

O pior cego é aquele que não quer ver

Esse ditado é usado quando uma pessoa ignora algum tipo de situação que está clara para todos.

Apressado come cru

Um dos ditados mais utilizados, pois serve como um alerta de quem tem pressa, acaba comendo antes da hora, portanto acaba comendo cru, mostrando que a pressa só trás desvantagens.

Jogar verde para colher maduro

É um ditado bastante utilizado quando alguém faz perguntas certas para que a outra pessoa revele algo que ela queria saber.

Quem ri por último ri melhor

Ditado cujo objetivo é esclarecer que quem age com sabedoria e tem paciência, pode se sair melhor do que as pessoas impulsivas.