Laços Brasil Polônia recebe o exímio pianista polonês para concertos com a Orquestra Sinfonia Brasil, neste fim de semana. Com regência de Norton Morozowicz, solos de piano de Rafael Luszczewski, celebram os 150 anos de imigração polonesa em Curitiba. A entrada é gratuita, garanta seus ingressos pelo telefone 3225-6232 ou via whatsapp 41.98739-6397

Serão dois dias de apresentação, os concertos acontecem neste sábado (6/11), às 19h, em Brusque, no auditório da Igreja Matriz São Luiz Gonzaga e no domingo (7/11), às 18h30, será reapresentado no novo espaço camerístico de Curitiba, no Auditório Regina Casillo.

Na capital paranaense, meia-hora antes do concerto, será realizada uma breve palestra ministrada pelo professor Maurício Mazur, que irá explanar sobre os compositores e o contexto histórico para melhor apreciação das obras.

A programação da Orquestra Sinfonia Brasil, criada sob a chancela da Associação Música & Cena Brasil, refaz o trajeto que foi realizado na história dos imigrantes. A primeira cidade em que a comunidade polonesa se fixou foi Brusque, em Santa Catarina, em 1869. Dois anos mais tarde, em 1871, transferiram-se para Curitiba, no Paraná.

Os concertos têm como preocupação principal a preservação da memória musical brasileira. “Nosso objetivo é divulgar a música de excelência, emocionando plateias e formando público para a Música de Concerto”, afirmou o maestro Norton, um dos mais reconhecidos músicos do Brasil e membro da Academia Brasileira de Música.

A conexão entre os países é refletida tanto no solista convidado, como no repertório dos concertos. Junto a Orquestra, formada por 20 músicos brasileiros de grande envergadura, integra o Programa o pianista polonês, Rafael Luszczewski. O solista convidado está desde 2001 registrado como um Steinway Artist na lista dos maiores pianistas do mundo – “Steinway & Sons Artists’ Roster”, em Nova Iorque.

Entre as obras realizadas está a Serenata Noturna de Henrique de Curitiba (1934-2008), e composições dos poloneses Mieczyslaw Karlowicz (1876-1909), Fryderyck Chopin (1810 – 1849) e Krzysztof Penderecki (1933-2020).

Programação

Para o encerramento do Projeto Laços Brasil Polônia, Rafael Luszczewsk realiza o Recital Chopin, no dia comemorativo da Data da Independência da Polônia, 11 de novembro. O músico também é conhecido como um Montblanc Artist, por sua gravação pela empresa Montblanc, exclusivamente para Homenagem a Frederic Chopin no 150º aniversário da morte de Chopin.

Serviço:

ENTRADA GRATUITA

Os convites podem ser reservados via 3225-6232 e pelo whatsapp 41.98739-6397

O estacionamento do Teatro estará disponível para o público.

Concerto Orquestra Sinfônica Brasil

Brusque – sábado (6/11), 18h

Auditório da Igreja Matriz São Luiz Gonzaga

Curitiba – domingo (7/11), 18h

Auditório Regina Casillo (R. Lourenço Pinto, 500 – Centro, Curitiba – PR)

Palestra, 17h Prof. Maurício Mazur



Concerto comemorativo da Data da Independência da Polônia

Pianista Rafael Luszczewski

Data: 11 de novembro, 20h

Auditório Regina Casillo (R. Lourenço Pinto, 500 – Centro, Curitiba – PR)

Palestra, 19h – Sra. Marta Olkowska – Consul Geral da República da Polônia em Curitiba