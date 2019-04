A expressão é: Dor de Cotovelo

Ter dor de cotovelo significa ter inveja. A origem da expressão está associada à cotovelada, que passou a ser utilizada como um sinal para chamar a atenção de alguém sobre algo que se pretendia censurar ou ridicularizar.

Assim, tocava-se com o cotovelo noutra pessoa para ela reparar nisso. Muitas vezes essa censura resultava de inveja; se alguém dava muitas cotoveladas, era natural que lhe doesse o cotovelo.

A expressão é: Farinha do mesmo saco

“Homines sunt ejusdem farinae” (São homens da mesma farinha, em latim) é a origem dessa expressão, utilizada para generalizar um comportamento reprovável.

A metáfora faz referência ao fato de a farinha de boa qualidade ser posta em sacos separados, para não ser confundida com a de qualidade inferior.

Assim, utilizar a expressão “farinha do mesmo saco” é insinuar que os bons andam com os bons, enquanto os maus preferem os maus.