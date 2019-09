Dizemos que alguém que tem sangue de barata quando a pessoa não reage a provocações ou situações desagradáveis, conseguindo ficar calma até nas horas mais difíceis. Ou seja, é uma pessoa com “sangue frio”.

A barata, assim como a maioria dos insetos, não tem sangue (possui um fluido chamado hemolinfa, que é transparente e não apresenta pigmentos). Dizem que o sangue é o condutor da nossa sensibilidade ao coração. Assim, a pessoa com “sangue de barata” seria insensível, agindo portanto com frieza, já que o inseto não possui o sangue “tradicional”.

Alguns afirmam ainda que a expressão “ter sangue de barata” vem do fato desse animal pertencer ao grupo dos pecilotérmicos e, por isso, ser um animal de “sangue frio” (neste caso, é feita uma analogia da hemolinfa com o sangue dos animais vertebrados, embora ela não possa desempenhar as mesmas funções).