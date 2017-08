Cinco coisas que um assaltante mais gosta que você faça ao chegar ou sair de carro de casa e que as pessoas mais fazem

Primeiro: parar com o carro do lado de fora do portão para conversar com um vizinho. Muitos roubos de carros têm ocorrido hoje em dia por conta disto, por isso, entre guarde o seu veículo e depois volte para conversar.

Segundo: Parar em frente à sua casa e correr para atender o telefone que está tocando dentro dela, deixando o carro com a porta aberta, chaves na ignição, portão e porta de casa escancarados. Muitas vezes um telefonema importante que está sendo aguardado, faz com que as pessoas arrisquem desta forma.

Terceiro: Orientações contra roubos ao entrar e sair de casa: Parar defronte de casa para fora do portão, para apanhar algo rapidamente dentro dela e voltar logo, deixando alguém dentro do carro esperando, principalmente crianças. Apesar do número de roubos a veículos na porta de casa em função de paradas rápidas as pessoas ainda tomam esta conduta com frequência.

Quarto: Estacionar o carro defronte à residência deixando dentro dele lap-tops, tablets, bolsas, carteira ou outros objetos de valor. Mito parecido como caso anterior, a correria do dia a dia leva muitos condutores de veículos a procederem dest forma, facilitando muito furtos e roubos.

Quinto: No momento em que está saindo para fora do portão, parar e voltar a pé para apanhar algo esquecido, deixando o carro, portão e porta abertos. Se esquecer algo, retorne com o carro para dentro do seu quintal, feche o portão e depois apanhe o que necessita. Cada uma destas situações tem gerado muitos casos de roubos e furtos, com consequências muitas vezes graves, com perda de patrimônio, ferimentos e até mesmo perda de vidas. Idepedentemente dos problemas de violência e criminalidade que vivemos hoje, muitas pessoas insitem em tomar atitudes de risco. É importante lembrar que todo delito é a somatória de três fatores: um crimonoso, uma vítima e uma oportunidade. Criminosos e vítimas sempre existiram e sempre existirão, o que se pode reduzir muito são as oporunidades.Lembre sempre: pressa e imprudência são grandes inimigas da segurança.

Curso Básico de Segurança em Condomínios Residenciais

Presencial e à distância Cel. Roberson Bondaruk

Roberson Luiz Bondaruk é Coronel da Polícia Militar do Paraná, escritor e Consultor de Segurança Pública e Privada.

Contatos: [email protected]

www.comunidadecontraocrime.com.br